رابطة المصارف الخاصة تقيم ورشة «تطبيق ضوابط ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية»

2019/08/04 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي، الاحد، ورشة عمل خاصة بـ "تطبيق ضوابط ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية"، في مقرها ببغداد.

وشارك في الورشة 35 موظفا من العاملين في المصارف الخاصة الاسلامية والحكومية.

تأتي الورشة بناءً على مقتضيات العمل ومن اجل النهوض بواقع القطاع المصرفي.



وتعريف المشاركين على كيفية تطبيق ضوابط ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية.

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