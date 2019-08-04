بالصور.. المرجعية العليا تشرع بإنشاء جسر في المثنى لإنقاذ تلاميذ المدارس من الغرق

2019/08/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت المرجعية الدينية العليا بالنجف الاشرف، بإنشاء جسر في منطقة الحيزة بناحية المجد في محافظة المثنى، بعد انتشار مقطع فيديوي طالب فيه اهالي المنطقة انقاذ ابناءهم التلاميذ من السقوط في النهر لعدم وجود جسر في تلك المنطقة.

وقال المشرف على المشروع، ومعتمد المرجعية الدينية العليا في ناحية المجد السيد شهيد الموسوي، في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "بتوجيه من مكتب المرجعية العليا بالنجف الاشرف، تم البدء بالمرحلة الاولى من انشاء الجسر في منطقة الحيزة بعد ان وجّه الاهالي نداءاً، من خلال مقطع فيديوي يطالبون فيه انشاء جسر لانقاذ اناءهم التلاميذ من السقوط والغرق في النهر".

واضاف الموسوي، ان "المنطقة تخلو من اي جسر حيث كان التلاميذ وطلاب المدارس يعبرون الى مدارسهم في الضفة الثانية على انبوب الماء الذي لا يتجاوز قطره (6) انجات"، موضحاً، "لقد تم اليوم رصف الضفتين بمادة الحجر الابيض لانشاء قاعدتي الجسر".

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