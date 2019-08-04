2019/08/04 | 14:48

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حقوق الإنسان تطالب الداخلية بكشف أسباب إيداع مجرمين في سجن لا تتوفر فيه حماية كافية

كلمة -

بغداد

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم الاحد، بالكشف عن

اسباب ايداع مجرمين خطرين في مراكز احتجاز لا تتوفر فيها الحمايات

القصوى.

وذكرت اللجنة في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، انه "في الوقت الذي نحارب فيه جميعا آفة انتشار

المخدرات في البلد وضرورة معاقبة رؤوس الفساد الكبيرة تتفاجأ لجنة

حقوق الانسان النيابية بظاهرة هروب عدد من الموقوفين والمحكومين على

جرائم خطيرة تمس مجتمعنا من أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة

الداخلية".

واضافت اننا "نطالب وزارة الداخلية وتحديدا مديرية حقوق الانسان في

الوزارة بإجراء تحقيق عاجل والكشف عن اسباب ايداع هؤلاء المجرمين

الخطرين في مراكز احتجاز لا تتوفر فيها الحمايات القصوى".

وتابعت اننا "نهيب برئيس الوزراء لدعم الوزارات المعنية وضرورة حسم

اجراءات تخصيص الاموال لانهاء ترميم سجن ابو غريب وسجن الحلة بأسرع

وقت ممكن".

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