2019/08/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) فضيلة الشيخ سلام الربيعي مدرسة الكوثر والتي تستقطب 150 طالباً وطالباً يتحدثون اللغة الفرنسية ولا يجيدون العربية, فيحفظون في هذه المدرسة بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت وبعض الأدعية .هذا وتحدث معهم ممثل المرجعية عن التوفيقات الكثيرة والكبيرة التي سيحصلون عليها من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجع اليعقوبي الشيخ الربيعي أثناء زيارته مدرسة الكوثر النعيم نيوز.

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