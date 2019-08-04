زراعة الرصافة تعلن تسويق 40 مليون بيضة و72 طنا من الدجاج المجزور

2019/08/04 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة تلقاه موقع "الغدير"، ان" انتاج بيض المائدة ضمن مشاريع تربية الدجاج البياض العاملة ضمن الرقعة الجغرافية لعمل المديرية خلال شهر تموز بلغ (40.385.500) مليون بيضة تم تسويقها الى الاسواق المحلية منتجة من 15 مشروع في الوقت الذي بلغ فيه عدد الدجاج البياض في مرحلة الانتاج لهذه المشاريع (1.619.550) مليون دجاجة وأكثر من (494.400) دجاجة في مرحلة التربية".واضاف، انه" تم تسويق 72 طنا من الدجاج المجزور من خلال مجزرتين مجازتين ضمن الرقعة الجغرافية لعمل المديرية في الوقت الذي بلغ فيه عدد دجاج اللحم المنتج 407 اطنان من خلال 14 مشروعا مجازا لانتاج افراخ اللحم".واوضح، ان" هذه المشاريع بمختلف انواعها فرضت حضورا متميزا لمنتجاتها في مختلف الاسواق العراقية واستمرار النهوض بالعملية الزراعية في البلاد".انتهى..م.م

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