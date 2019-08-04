“بالفديو”.. طفلان عراقيان بلا اذرع وارجل ووزارة العمل تقطع عنهم رواتب الرعاية الاجتماعية!!

2019/08/04 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ناشد طفلان عراقيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعادة رواتب الرعاية الاجتماعية التي قطعت عنهم.

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