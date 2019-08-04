الهندسة العسكرية للحشد تحتفي بتخرج دورة “إرادة النصر” في الصنوف الهندسية

2019/08/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت مدرسة الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، الأحد، بتخرج دورة إرادة النصر في الصنوف الهندسية المختلفة.وقال المعاون التنفيذي لرئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي ان “مدرسة الهندسة العسكرية للحشد متواصلة بإقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة منتسبي الهيئة وتطوير مهاراتهم “, مضيفا أننا “نشيد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذه المدرسة من خلال صقل

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