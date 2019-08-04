2019/08/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية المرور العامة منع استخدام السيارات الخاصة كمركبات أجرة{تاكسي}.

وجاء في نص قرار المديرية "استنادا لاحكام القسم(1/ب) من قانون المرور والذي عرف السيارة الخاصة انها المعدة لنقل الاشخاص بدون اجر ولرصد ظاهرة استخدام السيارة الخصوصي غير المحدد استخدامها والعمل بها كسيارة أجرة اصدرنا البيان التالي:1- يمنع منعا باتا استخدام السيارة الخاصة للعمل بها بأجر كسيارة عامة {اجرة}2-تتخذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استنادا لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها (30) الف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد عن (10) ايام استنادا لاحكام القسم (31) من القانون اعلاه.ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس السبت.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرامة وحجز لكل سيارة خاصة تعمل تاكسي في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرامة وحجز لكل سيارة خاصة تعمل تاكسي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).