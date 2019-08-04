2019/08/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً تعاقده مع الظهير الأيسر جونيور فيربو قادماً من صفوف ريال بيتيس في صفقة انتقال دائم.

ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أكد فيه التوقيع مع جونيور فيربو من صفوف ريال بيتيس.وأكد برشلونة في بيانه أن الظهير الأيسر الإسباني جونيور فيربو وصل إلى إقليم كتالونيا صباح اليوم من وخضع إلى الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على العقود الرسمية للانضمام إلى الفريق.وقالت شبكة سكاى سبورت أن صفقة تعاقد برشلونة مع فيربو كلفت خزائن النادي مبلغاً قيمته 18 مليون يورو كقيمة ثابتة + 12 مليون يورو متغيرات حسب أداء وأرقام اللاعب.جونيور فيربو هو لاعب إسباني يبلغ من العمر 22 عام ويشغل مركز الظهير الأيسر، يمتاز بالسرعة والقوة وأيضاً لديه المهارات والقدرات الهجومية التي تميزه عن أى ظهير أخر.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً .. برشلونة يعلن التعاقد مع نجم اسباني صاعد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً .. برشلونة يعلن التعاقد مع نجم اسباني صاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).