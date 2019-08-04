وفاة طفلة بعد دخولها المستشفى والصحة تحمل ذويها المسؤولية الكاملة

2019/08/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

أوضحت مديرية صحة كركوك، ملابسات وفاة طفلة بعد دخولها المستشفى، فيما حملت ذويها المسؤولية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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