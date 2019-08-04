الموارد المائية: سد اليسو غير مؤثر على مستوى الاطلاقات المائية للعراق

2019/08/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، عدم تأثير إملاء سد إليسو في تركيا على الخطة الزراعية للموسم المقبل، مشيرة الى ان الوفرة المائية

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