الشرقاط: طريقة جديدة لمساعدة الفقراء تمنعهم من الحرج

2019/08/04 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أقام عدد من الناشطين في قضاء #الشرقاط بمحافظة #صلاح_الدين، طريقة جديدة لمساعدة العوائل المحتاجة والنازحة تمنعهم من الإحراج.الكاتب الصحافي علي البيدر قال لـ”الحل العراق”: إن […]

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