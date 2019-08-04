مجلس البصرة يبحث مع وزارة الكهرباء تنفيذ مشروع محطة كهرباء الفاو البخارية

2019/08/04 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني مع وكيل وزير الكهرباء لشؤون الانتاج الدكتور ايسر حبيب طوبيا تنفيذ مشروع محطة كهرباء الفاو البخارية.وقال الحساني “انه التقى وكيل وزير الكهرباء لشؤون الانتاج وبحث معه مشروع محطة كهرباء الفاو البخارية الذي يوفر(٣٠٠٠) ثلاثة الاف ميگا من الطاقة الكهربائية ” .وأوضح الحساني ان […]

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