تحرك برلماني للتحقيق في اسباب تردي قطاع أرّق المواطنين منذ 2003

2019/08/04 | 15:02

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بغداد/ سومر نيوز

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية امجد العقابي، إن العراق صرف مليارات الدولارات على الطاقة الكهربائ...

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