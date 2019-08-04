الموارد: تاثير املاء سد إليسو محدود على العراق في الوقت الراهن

2019/08/04 | 15:02

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بغداد :سومر نيوز

اكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، عدم تأثير إملاء سد إليسو في تركيا على الخطة الزراعية للموسم المقب...

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