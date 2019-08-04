“القضاء” يمنع موظفيه من نشر الكتب الرسمية على مواقع التواصل

2019/08/04 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى ,اليوم الأحد , محاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عاداً ذلك سلوكاً غير لائق وفعلاً يعاقب عليه القانون.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له , أن “ المجلس قرر محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم وظيفتهم، في مواقع …

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