مسلحون يسطون على بيت مواطن كوردي في كركوك

2019/08/04 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الاحد، بقيام مسلحين بالسطو على بيت مواطن كوردي، وسرقة 30 الف دولار.

وقال المصدر لشفق نيوز ان ثلاثة مسلحين يستقلون عجلة من نوع كيا اوبتما بيضاء اللون، قاموا اليوم بالسطو على بيت مواطن كوردي، في منطقة شوراو قرب قاعة لايف سيتي.

واوضح المصدر ان المسلحين سرقوا من صاحب البيت وزوجته 30 الف دولار اضافة الى مصوغات ذهبية، ثم لاذوا بالفرار.

يشار الى ان محافظة كركوك تشهد بشكل شبه يومي حوادث قتل وسطو واختطاف، فضلا عن انفجارات بين مدة واخرى.

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