نائب سوري يحذر من مؤامرة “أمريكية-سعودية” لإعادة الإرهاب الى العراق

2019/08/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… حذر عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، الاحد ، من مؤامرة أمريكية سعودية لاعادة التنظيمات الإرهابية بلباس ومسميات جديدة الى العراق وسوريا، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني المشترك بين البلدين لقطع الطريق أمام تسلل الجماعات الإرهابية المسلحة.وقال جوخدار لـ/ المعلومة /، إن “فشل أمريكا في العراق وسوريا وهزيمة أدواتها الإرهابية على […]

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