مصدر: اتفاق بين بدر ودولة القانون وسائرون يحسم تسمية محافظ جديد للديوانية

2019/08/04 | 15:13

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، الأحد، 04 آب، 2019، عن وجود اتفاق بين كتلة بدر ودولة القانون وسائرون، حسم تسمية محاف...





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