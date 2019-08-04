الثقافة والإعلام النيابية ترفض قرار استقطاع اي جزء من مهام عملها

2019/08/04 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب، اليوم الأحد، استقطاع اي جزء من مهام عملها واستحداث لجنة جديدة غير قانونية.

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