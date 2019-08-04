الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي شارك بتفجير مركز شرطة الفلوجة قبل تحريرها

2019/08/04 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي شارك بتفجير مركز شرطة الفلوجة إبان سيطرة عصابات داعش الارهابية على المدينة.

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