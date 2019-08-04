2019/08/04 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _tC62jEbR8I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحركة الايزيدية: بيشمركة الحزب الديمقراطي تتحمل مسؤولية مجازر الايزيديين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحركة الايزيدية: بيشمركة الحزب الديمقراطي تتحمل مسؤولية مجازر الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).