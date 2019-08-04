2019/08/04 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية الديوانية عن المباشرة بعملية صرف أجور المحاضرين في المحافظة.وقال مدير إعلام تربية الديوانية عبد الكاظم سويد للنعيم نيوز , إن تربية الديوانية قامت بتوزيع الأجور المالية على المحاضرين بعد حصول الموافقة على التخصيص المالي من وزارة المالية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صرف أجور نقل المحاضرين في مدارس تربية الديوانية النعيم نيوز.

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