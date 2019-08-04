خلية الصقور تعلن أسماء أبرز قادة داعش الذين قتلتهم خلال 3 سنوات بالعراق وسوريا

2019/08/04 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الأحد، أسماء أبرز قادة داعش الذين قتلتهم خلال 3 سنوات بالعراق وسوريا.

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