الحج والعمرة تعلن نقل 919 حاجا من المدينة الى مكة

2019/08/04 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للهيئة حصل عليها موقع "الغدير"، ان" 919 حاجا سيتم نقلهم اليوم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك تواجد جميع الحجاج قبل 6 أيام من الوقوف على صعيد عرفة".وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن اكتمال عدد الحجاج العراقيين الوافدين الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.انتهى..م.م

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