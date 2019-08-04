جهاز مكافحة الارهاب يبدأ عملية

2019/08/04 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق " غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي"، وقد أسفرت هذه العملية التي اطلق عليها "الفجر الجديد "عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والاحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الارهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة، وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق، والعملية ستستمر لعدة ايام .

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