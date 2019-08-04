الابراهيمي يلتقي التلميذ الموهوب الذي انجز 189 معادلة رياضية في 8 دقائق

2019/08/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الوكيل الفني لوزارة التربية اليوم الاحد، علي مسعد الابراهيمي الطفل الموهوب محمد حسن يوسف الذي قام بحل (189)معادلة رياضية من اصل (200) معادلة في (8)دقائق .

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