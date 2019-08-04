الملك عبدالله الثاني يحيي قوات الدرك الاردنية لمشاركتها بتشييع سيدة عراقية بعمان

2019/08/04 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قوات الدرك الاردنية على موقفهم النبيل لتلبية مناشدة سيدة عراقية والمشاركة في تشييع جثمانها .وكتب العاهل الاردني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/: “أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا […]

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