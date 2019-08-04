2019/08/04 | 16:18

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وكالة الفضاء الإيرانية: اطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة أقل من متر واحد قريبا

اعلن مساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري

أن ايران ستطلق لغاية العام 2025 قمرا صناعيا للاستشعار بدقة أقل من

متر واحد.وقال براري في تصريح لمراسل وكالة انباء "فارس" حول مشروع القمر

الصناعي لغرض الاستشعار عن بعد: ان وكالة الفضاء الايرانية لديها خطة

طويلة الأجل حتى العام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق

أهدافنا.واضاف: في هذا البرنامج ، يعتبر وضع القمر الصناعي لغرض الاستشعار

بدقة متر واحد في المدار جزءا من الأهداف والتوقعات، في حين ان وثيقة

تطوير القدرات الجوفضائية، تتضمن وضع قمر صناعي لغرض الاستشعار بدقة

أقل من 10 أمتار في المدار، لكننا وبفضل القدرات والامكانيات المتاحة

فقد تمكنا من إحراز تقدم كبير في هذا المجال.

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