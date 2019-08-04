هذا ما طالب به نتانياهو من جونسون ضد إيران!

2019/08/04 | 16:18

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قال المتحدث باسم رئيس وزراء الإحتلال الإسرئيلي، بنيامين

نتانياهو أوفير جندلمان أن "نتانياهو إتصل بنظيره

البريطاني بوريس جونسون وأكد له ان من المهم اتخاذ موقف

حازم ضد إيران ".العالم- فلسطين المحتلةوكشف جندلمان أن "نتانياهو وجونسون اتفقا على مواصلة تعميق التعاون في

مجالي الاقتصاد والابتكار".ولم تذكر المصادر رد الفعل لجانسون بشأن طلب نتانياهو منه.

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