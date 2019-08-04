2019/08/04 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن مساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري أن طهران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة تصل إلى أقل من متر واحد.وقال براري في تصريح لوكالة “فارس”: “وكالة الفضاء الإيرانية لديها خطة طويلة الأمد حتى عام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق الأهداف”.وأضاف: “في هذا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة تصل إلى أقل من متر واحد المركز الخبري الوطني.

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