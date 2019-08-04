قانوني: بقاء قائد شرطة بغداد بمنصبه مخالفة قانونية وإقالته أمر صحيح

2019/08/04 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، أن بقاء قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري بمنصبه لأكثر من عشر سنوات بالوكالة يعد مخالفة قانونية، فيما بين أن إقالته من قبل وزير الداخلية ياسين الياسري على اثر هروب السجناء من احد مراكز شرطة العاصمة أمر صحيح وغير مخالف للقانون.وقال التميمي في تصريح […]

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