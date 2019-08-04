مكافحة الارهاب ينفذ عملية إنزال جوي غربي الحويجة

2019/08/04 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للجهاز، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي".واضاف البيان، انه" أسفرت العملية التي اطلق عليها "الفجر الجديد "عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والاحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الارهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة".واشار الى ان" هذه العمليات تأتي ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".انتهى..م.م

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