2019/08/04 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 93sw0R4Dx8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار ال 12 من العراقيةIMN / تقديم ورود الموزاني / جواد سليم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار ال 12 من العراقيةIMN / تقديم ورود الموزاني / جواد سليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).