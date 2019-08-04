اللواء 33 بالحشد الشعبي يشارك بالذكرى الخامسة لفاجعة إبادة الايزيديين في سنجار (صور)

2019/08/04 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد من قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، الاحد، بالمجلس التأبيني للذكرى السنوية الخامسة لإبادة الإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقال موفدنا، إن وفدا من قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي برئاسة آمر قاطع اللواء (علي دخيل الجبوري) وثلة من المجاهدين شارك بالمجلس التأبيني للذكرى السنوية الخامسة لإبادة الإيزيديين على يد "داعش" في ...

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