كين إلى إيفرتون قادما من يوفنتوس

2019/08/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انتقل المهاجم الإيطالي الدولي مويز كين من يوفنتوس الى إيفرتون الإنجليزي كما أعلن الأخير الاحد.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة لكن الصحف

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