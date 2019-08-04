تخصيص مليار ونصف دينار لإعادة اعمار منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2019/08/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ،اليوم الاحد، بان الحكومة المحلية خصصت مبلغ مليار ونصف دينار لإعادة أعمار منفذ القائم الحدودي

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