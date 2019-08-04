صالح يؤكد ضرورة الاهتمام بالمظالم التي تُقدم للمفوضية العليا لحقوق الانسان

2019/08/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي بلد وبه تحقق الأمم رقيها وتطورها.وأوضح الرئيس، خلال استقباله، اليوم الأحد ،في قصر السلام ببغداد، رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له، حسب بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه […]

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