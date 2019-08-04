استنفار وتشكيك بعد هروب «تجار مخدرات» من سجنٍ في بغداد

2019/08/04 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لم تهدأ تداعيات هروب 15 سجيناً في سجن “شرق القناة” ببغداد، أمس السبت، إذ ما يزال السياسيون والقادة الأمنيون يشككون بتسمية الحادثة “هروب”، فيما بيَّن كثيرون […]

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