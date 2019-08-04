2019/08/04 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف مدرب نادي النجف، حسن احمد، عن رواتب لاعبي الفريق في الموسم المقبل.وقال احمد في تصريح صحفي، إن “ادارة نادي النجف وفرت سقفاً مالياً محدوداً وهو 70 مليون للاعب المحلي و 80-90 مليون للاعب المحترف وفي حال تواجد لاعب سوبر في مستوى الطموح سيكون المبلغ مختلفاً”.وبين بالقول، “توجد عدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن احمد يكشف عن رواتب لاعبي النجف الموسم المقبل المركز الخبري الوطني.

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