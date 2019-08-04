إصابة ستة مدنيين بحادث سير غرب الأنبار

2019/08/04 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن إصابة ستة مدنيين بحادث سير في منطقة 35 على الطريق الدولي السريع غرب الأنبار.

وقال المصدر إن «حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع في منطقة كيلو 35 غرب الأنبار بعد تصادم عجلة من نوع كيا صالون وسيارة سوناتا مما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح بينهم حالة حرجة تم نقله إلى مستشفى الرمادي».

وأضاف المصدر، أن «أسباب وقوع الحادث هو اجتياز خاطئ لصاحب إحدى العجلات والسرعة العالية وعدم التزام السائق بالضوابط والتعليمات الخاصة بالسلامة المرورية».

وبين المصدر أن «الأجهزة الأمنية شرعت بفتح الطريق مجدداً أمام سير المركبات والشاحنات بعد رفع العجلات التي تسبب بالحادث المروري».

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