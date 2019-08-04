المرور تقرر منع مرور مركبات الحمل من سيطرة الكاظمية

2019/08/04 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، منع مرور مركبات الحمل ذات الحمولة الثقيلة من سيطرة السلاميات في الكاظمية.وذكرت المديرية في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، انه”نظرا لوجود أعمال صيانة وترميم يمنع مرور مركبات الحمل كافة ولاسيما ذات الاحمال الثقيلة من سيطرة السلاميات في مدينة الكاظمية لمدة عشرة ايام اعتبارا من هذا […]

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