العراق يعتزم توقيع مذكرات تفاهم مع اندونيسيا بمجال تبادل المحكومين

2019/08/04 | 16:38

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بغداد:سومر نيوز

أكد وزير العدل، فاروق امين الشواني، الأحد، عزم وزارته على توقيع مذكرات تفاهم مع اندونيسيا في مجال تبادل...

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