قانوني: بقاء قائد شرطة بغداد بمنصبه مخالفة قانونية وإقالته أمر صحيح

2019/08/04 | 16:38

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بغداد:سومر نيوز

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، أن بقاء قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري بمنصبه لأكثر م...

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