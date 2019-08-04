نائب يتهم البارزاني بشق الايزيدية وتنصيب أمير لهم من حزبه

2019/08/04 | 16:38

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بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الأحد، مسعود بارزاني بالالتفاف على الديانة الايزيدية من ...

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