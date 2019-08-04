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القبض على 10 متهمين بـ 'الدكة العشائرية' في السماوة


القبض على 10 متهمين بـ 'الدكة العشائرية' في السماوة
2019/08/04 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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