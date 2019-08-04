2019/08/04 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خبير: دول بالخليج دخلت عمليا في الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران

أكد الخبير الاستراتيجي، الدكتور حسين كنعاني مقدم، ان ضبط السفينة

المهرِبة للوقود في مياه الخليج يعتبر انتصاراً لحرس الثورة في مواجهة

الارهاب الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة ضد ايران.وقال الدكتور كنعاني مقدم في حديث لقناة العالم ان الولايات المتحدة

تسعی من خلال الحصار الاقتصادي، ممارسة الارهاب الاقتصادي ضد ايران.

اضافة الی ذلك تهريب الوقود من ايران الی دول الخليج يكشف ان بعض هذه

الدول قد دخلت عملياً في ائتلاف ارهابي اقتصادي مع الولايات المتحدة

ضد ايران.وأوضح انه "سوف يتم استجواب طاقم السفينة المحتجزة دون أي ملاحظات

سياسية"، مؤكداً تَعرُّف المسؤولين الايرانيين علی الدولة التي تنتمي

السفينة الیها والتريث في اعلانه من أجل كشف جميع ملابسات

القضية".هذا وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس

الثورة الاسلامية ان دورية من قوات قاعدة المنطقة الثانية للقوة

البحرية لحرس الثورة الاسلامية قامت في الساعة التاسعة و30 دقيقة من

مساء يوم الاربعاء الماضي "بالتوقيت المحلي" (الخامسة عصرا بتوقيت

غرينتش) بتوقيف سفينة اجنبية تحمل الوقود المهرب.وهذه السفينة الاجنبية التي كانت قد تلقت الوقود من سفن اخرى لنقلها

الى دول عربية في الخليج قد تم توقيفها قرب جزيرة "فارسي" بعد التنسيق

مع السلطات القضائية.وتم في هذا الاطار ضبط 700 الف لتر من الوقود واعتقال طاقم السفينة

البالغ عددهم 7 افراد وهم من الاجانب.

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