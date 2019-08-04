اوقاف نينوى تباشر باعمار ثلاثة جوامع مهدمة بايمن الموصل

2019/08/04 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اوقاف نينوى عن اعادة اعمار ثلاثة جوامع بايمن الموصل ” وقال مدير أوقاف نينوى ابو بكر كنعان لوكالة وطن للانباء ان” ملاكات الوقف السني في محافظة نينوى باشرت باعادة اعمار ثلاثة جوامع موزعة بايمن الموصل بعد تفجيرها من قبل عصابات داعش الارهابية خلال سيطرتها على المدينة عام 2014.واضاف أن ” الجوامع موزعة في […]

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