قائد عمليات نينوى يعلن عن استتباب الامن بالموصل على خلفية اعتقال العشرات من خلايا داعش الارهابي

2019/08/04 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي عن استباب الامن مع انتشار القو ات الامنية في عموم محافظة نينوى ومركزها الموصل لمنع تكرار حدوث الخروقات داخل المدنية وقال الزوبعي لوكالة وطن للانباء ان “مدينة الموصل وضواحيها تشهد استتبابا امنيا كبيرا وملحوظا على خلفية اعتقال العشرات من عصابات وخلايا داعش في مركز الموصل وناحية القيارة وقضاء البعاج […]

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