الدفاع النيابية: إفادة عميل المخابرات الأمريكية  الثاني جرت عبر الهاتف وأدانت الفلاحي!

2019/08/04 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، من إجراء اللجان التحقيقية بأخذ إفادة عميل “السي اي ايه” عبر اتصال هاتفي لمعرفة حقيقة خيانة قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي، فيما بينت أن إفادة العميل أدانت الفلاحي بشكل مباشر.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “السفارة الأمريكية لدى بغداد […]

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